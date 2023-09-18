Hanspeter Eisendle - Die Freiheit im FelsJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 18.09.2023: Hanspeter Eisendle - Die Freiheit im Fels
48 Min.Folge vom 18.09.2023
Die BERGWELTEN Dokumentation portraitiert die Südtiroler Bergsteigerlegende und einen der beeindruckendsten Alltags-Philosophen der Alpen: den Sterzinger Kletterer und Bergführer Hanspeter Eisendle. Der Film begleitet Eisendle auf einer biografischen Reise in seine ganz persönlichen Bergwelten: seinen inneren Landkarten folgend, in ein schroffes, felsiges Südtirol.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen