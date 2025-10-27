Ein Tor in die Berge - Das MürztalJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 27.10.2025: Ein Tor in die Berge - Das Mürztal
48 Min.Folge vom 27.10.2025
Umrahmt von den östlichsten 2.000ern der Alpen stand das Mürztal einst am Anfang der Ski- und Wintersportgeschichte in Österreich. Pioniere wie Toni Schruf machten erlebnishungrigen Städtern, aber auch Industriearbeitern die Berge zugänglich. Bis heute hat die Heimat von Top-Kletterer Mich Kemeter oder des früheren Riesentorlauf-Spezialisten Stephan Görgl nichts an Schönheit und Kraft verloren. Mit ihnen erkundet die Bergwelten-Dokumentation eine Region, wo Industrie und Berge Verbündete sind.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen