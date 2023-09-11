Die acht Tausender des MühlviertelsJetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.09.2023: Die acht Tausender des Mühlviertels
48 Min.Folge vom 11.09.2023
Von Linz und der Donau im Süden zieht es sich nach Norden bis zu den Höhen des Böhmerwaldes: Das Mühlviertel ist der geologisch älteste Teil Oberösterreichs und wird gemeinhin als Hügelland bezeichnet - alpinistisch kaum wahrgenommen. Zu Unrecht, denn das Mühlviertel hat Pioniere und Profis hervorgebracht - im Klettern wie im alpinen Skisport.
