Bergseen - Juwele in den AlpenJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 02.03.2026: Bergseen - Juwele in den Alpen
48 Min.Folge vom 02.03.2026
Österreich, das Land der Berge. Nicht nur der Berge, sondern auch der Seen, genauer gesagt der Bergseen. Hunderte säumen die heimischen Gebirgslandschaften. So auch in den Schladminger Tauern, der Heimat von Profi-Skibergsteigerin Johanna Hiemer. Mit Giglachseen und Klafferkessel vor der Haustür, hat Johanna früh ihre Liebe zu Bergseen entdeckt. Für den heurigen Sommer haben sie und ihr Ehemann Lukas Besonderes vor: statt Strand und Meer ein Aktivurlaub zu den schönsten Bergseen Österreichs.
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