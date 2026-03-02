Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bergwelten

Bergseen - Juwele in den Alpen

ServusTVFolge vom 02.03.2026
Bergseen - Juwele in den Alpen

Bergseen - Juwele in den AlpenJetzt kostenlos streamen

Bergwelten

Folge vom 02.03.2026: Bergseen - Juwele in den Alpen

48 Min.Folge vom 02.03.2026

Österreich, das Land der Berge. Nicht nur der Berge, sondern auch der Seen, genauer gesagt der Bergseen. Hunderte säumen die heimischen Gebirgslandschaften. So auch in den Schladminger Tauern, der Heimat von Profi-Skibergsteigerin Johanna Hiemer. Mit Giglachseen und Klafferkessel vor der Haustür, hat Johanna früh ihre Liebe zu Bergseen entdeckt. Für den heurigen Sommer haben sie und ihr Ehemann Lukas Besonderes vor: statt Strand und Meer ein Aktivurlaub zu den schönsten Bergseen Österreichs.

Alle verfügbaren Folgen