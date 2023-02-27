Von den Alpen in die Welt - Ski-Abenteuer extremJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 27.02.2023: Von den Alpen in die Welt - Ski-Abenteuer extrem
48 Min.Folge vom 27.02.2023
Durch nahezu alle Kontinente kamen Matthias Haunholder und Matthias Mayr bereits bei ihren spektakulären Ski-Abenteuern. Ob bei -40 Grad Celsius im Osten Sibiriens, ob in der scheinbar unendlichen Weite der Antarktis oder auf der einsamen Kurilen-Insel Onekotan. Dabei treffen die beiden Abenteurer auf Menschen, abseits der modernen Zivilisation, haben unerwartete Begegnungen mit Wildtieren und sie gelangen an ihre eigenen Grenzen - physisch wie psychisch.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen