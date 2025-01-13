Bergwelten
Folge vom 13.01.2025: Bergwinter in Tirol
48 Min.Folge vom 13.01.2025
Eine filmische Winterreise durch die tiefverschneite Tiroler Bergwelt: der Moment des ersten Schnees im Karwendel, mit dem Fotografen und Ausnahmealpinisten Heinz Zak, Freeriden im besten Pulver in Osttirol oder als Höhepunkt einer Skitouren-Tirol-Traverse auf dem tiefverschneiten Gipfel des Similaun. Die Facetten des Winters in den Tiroler Bergen sind vielfältig: Klettern in den Zacken der Krone des Wilden Kaisers oder Genussskifahren mit der Schauspielerin Kristina Sprenger.
