Folge vom 27.11.2023: Winter im Salzburger Tennengebirge
48 Min.Folge vom 27.11.2023
Kaum 20 Kilometer sind es von der Stadtgrenze Salzburgs bis zum Fuß des Tennengebirges. Doch trotz seiner urbanen Nähe ist der Karststock im Winter ein einsamer Ort geblieben. Denn mit den ersten Schneeflocken schließen auch die wenigen bewirtschaftete Hütten ihre Türen. Wenn der Schnee schließlich alles bedeckt, ist es hier oben noch stiller als sonst. Perfekt für Bergsportler, die es auf Abenteuer abseits der großen Menschenmassen abgesehen haben.
