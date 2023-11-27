Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bergwelten

Winter im Salzburger Tennengebirge

ServusTV
Folge vom 27.11.2023
Winter im Salzburger Tennengebirge

Folge vom 27.11.2023

Kaum 20 Kilometer sind es von der Stadtgrenze Salzburgs bis zum Fuß des Tennengebirges. Doch trotz seiner urbanen Nähe ist der Karststock im Winter ein einsamer Ort geblieben. Denn mit den ersten Schneeflocken schließen auch die wenigen bewirtschaftete Hütten ihre Türen. Wenn der Schnee schließlich alles bedeckt, ist es hier oben noch stiller als sonst. Perfekt für Bergsportler, die es auf Abenteuer abseits der großen Menschenmassen abgesehen haben.

