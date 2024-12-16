Die Brenta Dolomiten - Ein Winter im TrentinoJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.12.2024: Die Brenta Dolomiten - Ein Winter im Trentino
48 Min.Folge vom 16.12.2024
Das Trentino ist für seine Vielfalt bekannt. Italienischer Lebensstil trifft auf "Welschtiroler" Brauchtum, spektakuläre Extremsport-Aktionen auf eine lange alpinistische Historie. Die Brenta Dolomiten - ein Winterparadies zwischen Geschichte, Sport und Natur.
