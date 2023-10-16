Im Schatten des Großglockner - Die SchobergruppeJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.10.2023: Im Schatten des Großglockner - Die Schobergruppe
48 Min.Folge vom 16.10.2023
Langgezogene Hochtäler, schroffe, felsige Grate und mehr als 40 benannte Dreitausender kennzeichnen die Schobergruppe, eine Bergregion im Osten Kärntens, die sich weit bis nach Osttirol hineinzieht. Anders, als die benachbarte, prominentere Glocknergruppe, ist die Schobergruppe kein Magnet für Alpintourismus. Es ist eine wilde Gebirgsregion, die von Kennern gerne auch als Niemandsland oder Klein-Tibet bezeichnet wird. Wer die Einsamkeit und alpine Herausforderungen sucht, wird sie hier finden.
