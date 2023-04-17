Sommer im Trentino - Grande Vita in den BergenJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 17.04.2023: Sommer im Trentino - Grande Vita in den Bergen
48 Min.Folge vom 17.04.2023
Im norditalienischen Trentino verbinden sich alpine Tradition und mediterranes Lebensgefühl zur perfekten Melange für Berg-Enthusiasten. Sie finden hier, zwischen Dolomiten und dem Gardasee, einen vielseitigen Abenteuerspielplatz zum Kraxeln, Mountainbiken, Kajakfahren, Berglaufen und Genießen einheimischer Kulinarik - immer mit spektakulärer Aussicht auf schroffe Bergflanken und liebliche Landschaften.
