Bergwelten

ServusTVFolge vom 17.04.2023
Folge vom 17.04.2023: Sommer im Trentino - Grande Vita in den Bergen

48 Min.Folge vom 17.04.2023

Im norditalienischen Trentino verbinden sich alpine Tradition und mediterranes Lebensgefühl zur perfekten Melange für Berg-Enthusiasten. Sie finden hier, zwischen Dolomiten und dem Gardasee, einen vielseitigen Abenteuerspielplatz zum Kraxeln, Mountainbiken, Kajakfahren, Berglaufen und Genießen einheimischer Kulinarik - immer mit spektakulärer Aussicht auf schroffe Bergflanken und liebliche Landschaften.

