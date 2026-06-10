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Boruto

Rivalitäten und Praxistraining!

ProSieben MAXXFolge vom 10.06.2026
Rivalitäten und Praxistraining!

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Boruto

Folge vom 10.06.2026: Rivalitäten und Praxistraining!

23 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Hana führt mit ihrer Klasse ein Praxistraining im Wald hinter der Akademie durch. Die Schüler werden dafür in Dreiergruppen aufgeteilt. Da Kawaki in einem anderen Team als Kae landet, muss er sie aus der Ferne beobachten. Doch dann verschwindet die Prinzessin plötzlich ...

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