Die zwei Seiten einer MedailleJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge vom 17.06.2026: Die zwei Seiten einer Medaille
23 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Hana kehrt an die Akademie zurück und erfährt von dem Anschlag auf Kae. Die Lehrerin macht sich große Vorwürfe, da sie ihre Schülerin nicht beschützen konnte. Auch Kawaki nimmt wieder am Unterricht teil, um die Prinzessin weiterhin zu bewachen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.