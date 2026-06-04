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Boruto

Kawakis erster Schultag

ProSieben MAXXFolge vom 04.06.2026
Kawakis erster Schultag

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Boruto

Folge vom 04.06.2026: Kawakis erster Schultag

23 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Himawari hat ihren ersten Schultag an der Ninja-Akademie. In ihrer Klasse befindet sich auch Kawaki, der einen Geheimauftrag von Naruto erhalten hat: Er soll Prinzessin Kae beschützen, die als Austauschschülerin nach Konoha kommt. Ein Unbekannter hat es auf das Leben der Thronerbin des Bambus-Reichs abgesehen ...

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