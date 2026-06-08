Erblühe, Hana! Das Können einer LehrerinJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge vom 08.06.2026: Erblühe, Hana! Das Können einer Lehrerin
23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Team 7 besucht Himawari und Kawakis Klasse, um den Ninja-Anwärtern Spezialunterricht zu geben. Bei einer Übung, die Boruto sich ausgedacht hat, müssen die Schüler gegeneinander antreten, wodurch es zum Streit kommt. Hana versucht daraufhin, den Frieden in ihrer Klasse wiederherzustellen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.