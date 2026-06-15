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Boruto

Anschlag auf das Akademiefest

ProSieben MAXXFolge vom 15.06.2026
Anschlag auf das Akademiefest

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Boruto

Folge vom 15.06.2026: Anschlag auf das Akademiefest

23 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Ein Unbekannter versucht, Prinzessin Kae im Schlaf zu verletzen. Kawaki kann den Täter in die Flucht schlagen, doch für das bevorstehende Akademiefest ist höchste Vorsicht geboten. Als es während der Veranstaltung zu einem Anschlag kommt, helfen Boruto und die anderen mit, das Gelände nach weiteren Bomben abzusuchen.

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