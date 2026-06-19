Boruto
Folge vom 19.06.2026: Schüler, vereint euch!
23 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Kawaki erfährt endlich die Identität des Attentäters, aber er kann nicht verhindern, dass dieser Kae entführt. Der junge Shinobi nimmt die Verfolgung auf, doch auch der Rest der Schulklasse will ihm dabei helfen. Gemeinsam begeben sich alle auf die Suche nach der Prinzessin.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.