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Boruto

Schüler, vereint euch!

ProSieben MAXXFolge vom 19.06.2026
Schüler, vereint euch!

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Boruto

Folge vom 19.06.2026: Schüler, vereint euch!

23 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Kawaki erfährt endlich die Identität des Attentäters, aber er kann nicht verhindern, dass dieser Kae entführt. Der junge Shinobi nimmt die Verfolgung auf, doch auch der Rest der Schulklasse will ihm dabei helfen. Gemeinsam begeben sich alle auf die Suche nach der Prinzessin.

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