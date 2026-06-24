Boruto
Folge vom 24.06.2026: Wieder in die Lüfte
23 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Mozu nimmt ihrem Sohn Tzusura seinen geliebten weißen Falken weg, da sie das seltene Tier gewinnbringend verkaufen möchte. Der Junge stiehlt den Vogel daraufhin, bevor dessen Käufer eintrifft. Seine Mutter hält ihn auf, doch Boruto und Sasuke kommen Tzusura zu Hilfe.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.