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Boruto

Wieder in die Lüfte

ProSieben MAXXFolge vom 24.06.2026
Wieder in die Lüfte

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Boruto

Folge vom 24.06.2026: Wieder in die Lüfte

23 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Mozu nimmt ihrem Sohn Tzusura seinen geliebten weißen Falken weg, da sie das seltene Tier gewinnbringend verkaufen möchte. Der Junge stiehlt den Vogel daraufhin, bevor dessen Käufer eintrifft. Seine Mutter hält ihn auf, doch Boruto und Sasuke kommen Tzusura zu Hilfe.

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