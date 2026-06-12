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Boruto

Fliegt Kawakis Tarnung auf?

ProSieben MAXXFolge vom 12.06.2026
Fliegt Kawakis Tarnung auf?

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Boruto

Folge vom 12.06.2026: Fliegt Kawakis Tarnung auf?

23 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Himawaris Klasse führt ein Theaterstück für das Schulfest auf. Für die Kostüme sollen die Schüler selbstgemachte Stirnbänder anfertigen. Als Kawaki jedoch sein echtes Shinobi-Stirnband mitbringt, wird sein Mitschüler Eiki misstrauisch und die geheime Mission droht aufzufliegen ...

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