Boruto
Folge vom 12.06.2026: Fliegt Kawakis Tarnung auf?
23 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Himawaris Klasse führt ein Theaterstück für das Schulfest auf. Für die Kostüme sollen die Schüler selbstgemachte Stirnbänder anfertigen. Als Kawaki jedoch sein echtes Shinobi-Stirnband mitbringt, wird sein Mitschüler Eiki misstrauisch und die geheime Mission droht aufzufliegen ...
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.