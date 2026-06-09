Die sieben Mysterien. Die Expedition startet!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge vom 09.06.2026: Die sieben Mysterien. Die Expedition startet!
23 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Himawari und ihre Freunde schleichen sich nachts in die Akademie, um das Geheimnis der sieben Mysterien zu lüften. Da auch Kae an der Aktion teilnimmt, ist Kawaki gezwungen, sich seinen Klassenkameraden anzuschließen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.