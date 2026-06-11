Boruto
Folge vom 11.06.2026: Himawaris Entführung
23 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Auf dem Nachhauseweg werden Himawari und Osuka von maskierten Männern entführt. Die Verbrecher fordern Lösegeld für die Freilassung der Mädchen. Als der Anführer erfährt, dass Himwari die Tochter des Hokage ist, plant er, sie gewinnbringend zu verkaufen. Kawaki und Kae begeben sich derweil auf die Suche nach den Vermissten.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.