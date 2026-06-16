Der Schatten schleicht sich heranJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge vom 16.06.2026: Der Schatten schleicht sich heran
23 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Nach dem Anschlag auf die Akademie wird Kawaki von der Geheimmission abgezogen. Dennoch versucht er, den Attentäter ausfindig zu machen. Prinzessin Kae soll währenddessen ins Bambus-Reich zurückkehren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.