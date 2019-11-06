Staffel 11Folge 4vom 06.11.2019
Prügelprinzessin - warum haust Du zu?Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 4: Prügelprinzessin - warum haust Du zu?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Wer mich, die Familie oder meine Freunde beleidigt, kriegt eine rein!" - Das ist die Devise von Mariana und Giusy, zwei Prügelprinzessinnen aus Frankfurt. Aber wie sich ihre Opfer dabei fühlen, darüber machen sich die beiden absolut keine Gedanken. Unter Mädchen wie ihnen hat Jasmin jahrelang gelitten. Sie wurde von ihren Mitschülerinnen so schlimm gemobbt, dass sie aus Angst nicht mehr zur Schule ging. Eine hitzige Debatte wird entfacht ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1