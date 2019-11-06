Staffel 11Folge 5vom 06.11.2019
Wählerisch: Du bist mir nicht gut genug!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 5: Wählerisch: Du bist mir nicht gut genug!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Heute will seine große Liebe bei Britt zurückgewinnen! Er hat für seine Freundin Fine noch die neue Wohnung renoviert, in die auch er einziehen wollte. Doch nach ihrem Umzug macht sie mit ihm per SMS Schluss! Damit will sich Sebastian nicht abfinden. Fine hingegen findet, dass Sebastian einfach zu eifersüchtig ist und sie zu stark einschränkt. Gibt sie ihm trotzdem noch eine Chance? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1