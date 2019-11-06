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SAT.1Staffel 11Folge 50vom 06.11.2019
Bösartiger Unruhestifter: Du bist der Schandfleck in unserer Familie!

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Folge 50: Bösartiger Unruhestifter: Du bist der Schandfleck in unserer Familie!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Julia und Kevin bringen die Stimmung im Studio beinahe zum Überkochen. Kevin glaubt nicht, dass Julia wirklich schwanger ist. Er vermutet, dass sie ihn mit dieser Behauptung nur zurückbekommen möchte. Was führt Julia wirklich im Schilde? Rechte: Sat.1

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