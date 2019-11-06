Staffel 11Folge 54vom 06.11.2019
Gefühlsstau: Unsere Liebe steckt in der Sackgasse!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 54: Gefühlsstau: Unsere Liebe steckt in der Sackgasse!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Doreen kämpft heute um ihre erste große Liebe Domenick! Er hat mit ihr Schluss gemacht, weil Doreen ihn betrogen haben soll! Bekommt Doreen noch eine zweite Chance? Maria will nicht zurück zu ihrem Ex-Freund Ronny! Nicht nur, dass er sie mit Schulden sitzen ließ - er soll sie auch noch hintergangen haben! Rechte: Sat.1
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1