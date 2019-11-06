Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 66vom 06.11.2019
Kostverächter: Warum schläfst du nicht mit mir?

Folge 66: Kostverächter: Warum schläfst du nicht mit mir?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Beziehung von Melika und Angelo läuft momentan auf Sparflamme! Obwohl die beiden ein Kind miteinander haben, hat Angelo sie mehrmals betrogen - mit Prostituierten. Melikas größte Sorge: Hat er verhütet oder nicht? Bei Markus und Cora ist hingegen schon alles vorbei. Das will Markus aber nicht akzeptieren - er will bei Britt um seine große Liebe kämpfen! Rechte: Sat.1

