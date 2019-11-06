Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 80vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Saskia ist mit 17 Jahren Mutter geworden. Sie hat sich betrunken in einer Disco von einem fremden Mann schwängern lassen und kennt den Namen des Erzeugers nicht. Sarah ist 19 Jahre alt und möchte erst mit 30 ihr erstes Kind zur Welt bringen. Diese Gegensätze treffen heute bei Britt aufeinander, und die Stimmung kocht hoch, als Carina Saskias Mutter vorwirft, dass Saskia mit 16 in keine Disco gehört! Rechte: Sat.1

