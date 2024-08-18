Der Geschmack Europas: MährenJetzt kostenlos streamen
Der Geschmack Europas
Folge 12: Der Geschmack Europas: Mähren
„Wie schmeckt Mähren?“, fragt Lojze Wieser in dieser Ausgabe der ORF-Reihe und begibt sich gemeinsam mit Regisseur Florian Gebauer in die faszinierende Region im Osten Tschechiens. Mähren umfasste einst die Westslowakei, Ostösterreich und einen Teil des heutigen Ungarn. Neben kulinarischen Spezialitäten wie dem allseits bekannten Olmützer Quargel, dem Powidl oder den himmlischen Mehlspeisen, trifft man in dieser historisch bemerkenswerten Gegend auch noch auf die Pflege des traditionellen Handwerks, wie dem Blaudruck oder der Herstellung von handgeschöpftem Papier in einer der letzten Papiermühlen in Velké Losiny. Bildquelle: ORF/Florian Gebauer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick