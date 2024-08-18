Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 12vom 18.08.2024
30 Min.Folge vom 18.08.2024

„Wie schmeckt Mähren?“, fragt Lojze Wieser in dieser Ausgabe der ORF-Reihe und begibt sich gemeinsam mit Regisseur Florian Gebauer in die faszinierende Region im Osten Tschechiens. Mähren umfasste einst die Westslowakei, Ostösterreich und einen Teil des heutigen Ungarn. Neben kulinarischen Spezialitäten wie dem allseits bekannten Olmützer Quargel, dem Powidl oder den himmlischen Mehlspeisen, trifft man in dieser historisch bemerkenswerten Gegend auch noch auf die Pflege des traditionellen Handwerks, wie dem Blaudruck oder der Herstellung von handgeschöpftem Papier in einer der letzten Papiermühlen in Velké Losiny. Bildquelle: ORF/Florian Gebauer

