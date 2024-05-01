Der Geschmack Europas: Das SalzkammergutJetzt kostenlos streamen
Diesmal erkunden Florian Gebauer und Lojze Wieser auf ihrer Suche nach dem Geschmack Europas die Kulinarik des Salzkammerguts, das sich über drei Bundeländer erstreckt und acht Regionen umfasst. Diese Vielfalt spiegelt sich nicht nur in den unterschiedlichen Dialekten wider, sondern auch in den Koch-Traditionen. Das Wild aus den Wäldern der Region ist vor allem im Herbst eine besondere Spezialität. Die vielen klaren Seen, die das Landschaftsbild des Salzkammerguts prägen und die traditionell mit den sogenannten Plätten befahren wurden, beheimaten zahlreiche Fischarten, die auch kulinarisch verarbeitet und veredelt werden - sei es als Steckerlfisch, fein geräuchert, in der Dose konserviert, oder fangfrisch zubereitet. Eine Besonderheit, die nur im Inneren Salzkammergut zubereitet wird, sind die Holzknechtnocken, die traditionell von Holzknechten, Bergleuten und den Arbeitern in den Salzbergwerken verspeist wurden. Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film/Florian Gebauer
