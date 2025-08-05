Der Geschmack Europas: Der irische WestenJetzt kostenlos streamen
Der Geschmack Europas
Folge 17: Der Geschmack Europas: Der irische Westen
30 Min.Folge vom 05.08.2025
Bereits Heinrich Böll war von der „Grünen Insel“ Irland verzaubert. Er verbrachte mehrere Monate im County Mayo und schrieb auf Achill Island sein „Irisches Tagebuch“. Auf den Spuren von Böll und William Butler Yeates erforscht Lojze Wieser nun die irischen Geschmackswelten. Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film/Florian Gebauer
