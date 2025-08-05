Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Geschmack Europas

Der Geschmack Europas: Der irische Westen

ORF2Staffel 1Folge 17vom 05.08.2025
Der Geschmack Europas: Der irische Westen

Der Geschmack Europas: Der irische WestenJetzt kostenlos streamen

Der Geschmack Europas

Folge 17: Der Geschmack Europas: Der irische Westen

30 Min.Folge vom 05.08.2025

Bereits Heinrich Böll war von der „Grünen Insel“ Irland verzaubert. Er verbrachte mehrere Monate im County Mayo und schrieb auf Achill Island sein „Irisches Tagebuch“. Auf den Spuren von Böll und William Butler Yeates erforscht Lojze Wieser nun die irischen Geschmackswelten. Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film/Florian Gebauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Geschmack Europas
ORF2
Der Geschmack Europas

Der Geschmack Europas

Alle 1 Staffeln und Folgen