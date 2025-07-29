Der Geschmack Europas: Das spanische GalicienJetzt kostenlos streamen
Der Geschmack Europas
Folge 16: Der Geschmack Europas: Das spanische Galicien
30 Min.Folge vom 29.07.2025
Die fast magisch wirkende Region Galicien, im Nordwesten Spaniens gelegen, ist voller kulinarischer und kultureller Schätze. Lojze Wieser entdeckt dort eine rustikale Küche mit Meeresfrüchten, Käse, Wein und traditionellen Gerichten, geprägt von Pilgern und Jahrhunderten. Zwischen Bergen und Meer erzählen die Menschen ihre Geschichte – durch Essen, Genuss und Gastfreundschaft. Bildquelle: ORF/WDW Film/Florian Gebauer
Altersfreigabe:
0