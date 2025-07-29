Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Geschmack Europas: Das spanische Galicien

ORF2Staffel 1Folge 16vom 29.07.2025
30 Min.Folge vom 29.07.2025

Die fast magisch wirkende Region Galicien, im Nordwesten Spaniens gelegen, ist voller kulinarischer und kultureller Schätze. Lojze Wieser entdeckt dort eine rustikale Küche mit Meeresfrüchten, Käse, Wein und traditionellen Gerichten, geprägt von Pilgern und Jahrhunderten. Zwischen Bergen und Meer erzählen die Menschen ihre Geschichte – durch Essen, Genuss und Gastfreundschaft. Bildquelle: ORF/WDW Film/Florian Gebauer

