Der Geschmack Europas

Der Geschmack Europas: Wales

ORF2Staffel 1Folge 22vom 03.09.2025
30 Min.Folge vom 03.09.2025

Wales ist für seine keltische Kultur, die historischen Festungen und Burgen, die Flagge mit dem legendären roten Drachen und nicht zuletzt für seine eigene Sprache bekannt. Das Walisische wurde, nachdem die Nutzung der Sprache noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts verpönt und mit Strafe belegt war, erst vor wenigen Jahren offiziell neben der englischen Sprache anerkannt. Bildquelle: ORF/Florian Gebauer

