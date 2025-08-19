Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Geschmack Europas: Der dänische Süden

ORF2Staffel 1Folge 20vom 19.08.2025
30 Min.Folge vom 19.08.2025

Die ORF-Sendereihe erkundet die kulinarischen Kulturen unseres Kontinents – ein Streifzug durch europäische Regionen und ihre Küchen, der geschichtliche, landschaftliche, geografische und kulturelle Hintergründe einfließen lässt. Diesmal führt die Reise nach Dänemark, zu den faszinierenden Weiten des Wattenmeeres von Südwestjütland und auf die Märcheninsel Fünen, auf der Hans Christian Andersen geboren wurde. Neben den beeindruckenden Landschaften entdecken Lojze Wieser und Florian Gebauer vor allem auch die kulinarischen Seiten der Regionen, die neben dem traditionellen Smørrebrød auch eher unbekanntere Besonderheiten, wie zum Beispiel aus Molke hergestelltes Bier, zu bieten haben. Bildquelle: ORF/WDW Film/Heribert Senegacnik

ORF2
