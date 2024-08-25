Der Geschmack Europas: DalmatienJetzt kostenlos streamen
Der Geschmack Europas
Folge 13: Der Geschmack Europas: Dalmatien
Diesmal erkunden Florian Gebauer und Lojze Wieser auf ihrer Suche nach dem Geschmack Europas die Landschaften und Küchen im südlichen Dalmatien. Der schmale Küstenstreifen an der Südspitze Kroatiens wird zur Landseite hin vom schroffen Biokovo-Gebirge begrenzt und zieht sich bis zur „Perle der Adria“, Dubrovnik. Auch kulinarisch stößt man entlang der Dalmatinischen Küste auf einige Besonderheiten: Im fruchtbaren Neretva-Delta mit seinen riesigen Obst- und Gemüseplantagen findet man zum Beispiel ungewöhnliche Spezialitäten aus Frosch oder Aal. In der mittelalterlichen Stadt Ston wird seit Jahrhunderten Salz gewonnen und die Halbinsel Pelješac ist für seine markanten Weine, wie den Dinga? oder den Postup bekannt. Bildquelle: ORF/© Florian Gebauer
