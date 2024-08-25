Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Geschmack Europas

Der Geschmack Europas: Dalmatien

ORF2Staffel 1Folge 13vom 25.08.2024
Der Geschmack Europas: Dalmatien

Der Geschmack Europas

Folge 13: Der Geschmack Europas: Dalmatien

30 Min.Folge vom 25.08.2024

Diesmal erkunden Florian Gebauer und Lojze Wieser auf ihrer Suche nach dem Geschmack Europas die Landschaften und Küchen im südlichen Dalmatien. Der schmale Küstenstreifen an der Südspitze Kroatiens wird zur Landseite hin vom schroffen Biokovo-Gebirge begrenzt und zieht sich bis zur „Perle der Adria“, Dubrovnik. Auch kulinarisch stößt man entlang der Dalmatinischen Küste auf einige Besonderheiten: Im fruchtbaren Neretva-Delta mit seinen riesigen Obst- und Gemüseplantagen findet man zum Beispiel ungewöhnliche Spezialitäten aus Frosch oder Aal. In der mittelalterlichen Stadt Ston wird seit Jahrhunderten Salz gewonnen und die Halbinsel Pelješac ist für seine markanten Weine, wie den Dinga? oder den Postup bekannt. Bildquelle: ORF/© Florian Gebauer

