Der Geschmack Europas
Folge 8: Der Geschmack Europas: Bregenzerwald
Diesmal erkunden Präsentator Lojze Wieser und Filmemacher Florian Gebauer auf ihrem Streifzug durch europäische Regionen und deren Küchen den Bregenzerwald. Neben lokalen Spezialitäten wie den traditionellen Käsknöpfle, deftigem Schweinekrustenbraten, dem Bregenzerwälder Sig, der auch urtümlich als „Wälderschokolade“ bezeichnet wird, und dem „Riebel“, einem einfachen Gericht aus Maisgrieß, finden sie im Ländle auch weitere Geschmäcker der durch die Jahrhunderte vermengten Kulturen. Doch nicht nur kulinarisch gibt es im Herzstück Vorarlbergs viel zu entdecken, auch in Architektur und Handwerk spiegelt sich die Fähigkeit der „Wälder“ wider, Tradition mit Moderne zu verbinden. Zwischen Bodensee und Hochtannbergpass begegnet Lojze Wieser Menschen, die die alten Rezepte ins Heute übertragen und damit die kulinarischen Traditionen pflegen. Er trifft auf Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und respektvollem Umgang mit der Umwelt sowie auf Vordenker und Produzenten, die neue Wege einschlagen wollen, um so im Kleinen dazu beizutragen, dass auch noch künftige Generationen aus dem reichen Schatz der Natur schöpfen können. Regie: Florian Gebauer Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film/Florian Gebauer
