Der Geschmack Europas: Burgenland

ORF2Staffel 1Folge 18vom 09.08.2025
Folge 18: Der Geschmack Europas: Burgenland

32 Min.Folge vom 09.08.2025

Diesmal erkunden Martin Traxl und Lojze Wieser auf ihrer Suche nach dem Geschmack Europas die Landschaften und Küchen des Burgenlandes. Das spezielle Klima der pannonischen Region spiegelt sich genauso wie die Einflüsse der slawischen und ungarischen Küche in den typischen burgenländischen Gerichten wider. Eine abwechslungsreiche kulturhistorische und kulinarische Reise durch Österreichs jüngstes Bundesland – von Uhudler und Tamburizza bis hin zu Jüdischer Hühnerleber und Rübenstrudel. Bildquelle: ORF/WDW Film/Heribert Senegacnik

ORF2
