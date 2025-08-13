Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 19vom 13.08.2025
Obwohl der Alentejo rund ein Drittel des portugiesischen Festlandes umfasst und somit die flächenmäßig größte Region Portugals ist, leben hier nur rund fünf Prozent der Bevölkerung. Gleichzeitig ist der Alentejo aus wirtschaftlicher Sicht eine der ärmsten Regionen Westeuropas und blieb bislang – im Gegensatz zur südlich gelegenen Algarve – von großen Touristenströmen verschont. Bildquelle: ORF/WDW Film/Clara-Milena Steiner

