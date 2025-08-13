Der Geschmack Europas: Der portugiesische AlentejoJetzt kostenlos streamen
Der Geschmack Europas
Folge 19: Der Geschmack Europas: Der portugiesische Alentejo
30 Min.Folge vom 13.08.2025
Obwohl der Alentejo rund ein Drittel des portugiesischen Festlandes umfasst und somit die flächenmäßig größte Region Portugals ist, leben hier nur rund fünf Prozent der Bevölkerung. Gleichzeitig ist der Alentejo aus wirtschaftlicher Sicht eine der ärmsten Regionen Westeuropas und blieb bislang – im Gegensatz zur südlich gelegenen Algarve – von großen Touristenströmen verschont. Bildquelle: ORF/WDW Film/Clara-Milena Steiner
