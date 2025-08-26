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Der Geschmack Europas

Der Geschmack Europas: Das griechische Epirus

ORF2Staffel 1Folge 21vom 26.08.2025
Der Geschmack Europas: Das griechische Epirus

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Der Geschmack Europas

Folge 21: Der Geschmack Europas: Das griechische Epirus

30 Min.Folge vom 26.08.2025

Lojze Wieser erkundet in dieser kulinarischen Kulturreise Epirus, eine geschichtsträchtige Region im Nordwesten Griechenlands. Über antike Pfade geht es von Ioannina über Metsovo ins Pindusgebirge hin zur Vikos-Schlucht. Auf seiner Reise befragt er das neue Orakel von Dodoni, steigt hinab in die Tiefen des Hades, lauscht archaischen Hirtenliedern und tanzt Sirtaki. Und, er bekommt Einblicke in die traditionellen orthodoxen Oster-Feierlichkeiten, die auch kulinarisch einige Besonderheiten zu bieten haben: Nach der Auferstehungs-Liturgie in der Nacht des Karsamstags wird zu Hause die Magirítsa verspeist, die traditionelle griechische Oster-Suppe, die aus den Innereien der frisch geschlachteten Osterlämmer zubereitet wird. Eine weitere Osterspezialität sind die Kokorétsi, die ebenfalls aus Lamm-Innereien bestehen und – mit gesäuberten Därmen umwickelt - auf einem Spieß gegrillt werden. Regie: Florian Gebauer

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