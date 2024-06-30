Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Geschmack Europas: Böhmen

ORF2Staffel 1Folge 7vom 30.06.2024
Folge 7: Der Geschmack Europas: Böhmen

30 Min.Folge vom 30.06.2024

Lojze Wieser und Regisseur Florian Gebauer erkunden in dieser Ausgabe der Reihe „Der Geschmack Europas“ Böhmen und entdecken ein großes kulturelles und kulinarisches Erbe, das auch mit der österreichischen Geschichte verbunden ist. Die Reise führt – Ingeborg Bachmanns Versen „Böhmen liegt am Meer“ folgend – von den Tausenden historischen Karpfenteichen in Třeboň über die Lebkuchenproduktion in Pardubice hin zu den berühmten heilenden Quellen in Karlsbad. Im einstigen „Salon Europas“ weilten bereits Wallenstein, Karl IV., Zar Peter der Große, Karl Marx, Richard Wagner und Johann Wolfgang von Goethe, die hier neben gesundheitsförderndem Sprudel auch Geselligkeit fanden. Auf der Suche nach einer europäischen Speisetafel trifft Lojze Wieser, geleitet von den Klängen des böhmischen Dudelsacks, auf die alte Tradition der kunstvoll gestalteten chodenländischen Kolatschen, lernt die stundenlang in Bierdunst gegarten „Erdferkel“ kennen, die in Verbindung mit der für Tschechien wohl typischsten Speise, dem Knödel, ihre Vollendung finden, und erprobt die inspirierende Wirkung, die der Genuss des warmen, salzigen Wassers der sogenannten Schlangenquelle verspricht. Bildquelle: ORF/WDW Film/Robert Lachowitz

