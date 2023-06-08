Der Geschmack Europas: KorsikaJetzt kostenlos streamen
Der Geschmack Europas
Folge 9: Der Geschmack Europas: Korsika
30 Min.
Folge vom 08.06.2023
Lojze Wieser und Martin Traxl machen sich wieder auf die Reise um die kulinarischen Kulturen unseres Kontinents erkunden. Auf ihrem Streifzug durch europäische Regionen erfahren sie, wie geschichtliche, landschaftliche, geografische und kulturelle Hintergründe die jeweiligen Küchen beeinflusst haben.
