Der Geschmack Europas: KorsikaJetzt kostenlos streamen
Der Geschmack Europas
Folge 14: Der Geschmack Europas: Korsika
Lojze Wieser und Martin Traxl machen sich wieder auf die Reise, um die kulinarischen Kulturen unseres Kontinents zu erkunden. Auf ihrem Streifzug durch europäische Regionen zeigen sie, wie geschichtliche, landschaftliche, geografische und kulturelle Hintergründe die jeweiligen Küchen beeinflusst haben. Diesmal führt ihre Reise auf die „Insel der Schönheit“, nach Korsika, wo sie neben der beeindruckenden und vielseitigen Landschaft, den urigen Dörfern und geschichtsträchtigen Hafenstädten, wie Bastia oder Calvi, auch die traditionellen Produkte und Speisen entdecken. Die unzähligen, knorrigen Kastanienbäume, lieferten jahrhundertelang das Grundnahrungsmittel der Korsen, Kastanienmehl, und sind auch heute noch von Köchen, Bäckern und Imkern sehr geschätzt. Auch Zitronen und Oliven sind weder aus der Vegetation noch aus der korsischen Kulinarik wegzudenken. Der Brocciu, ein aus Schaf- oder Ziegenmilch hergestellter Frischkäse, gilt als kulinarisches Wahrzeichen der Insel. Von deftig-würzigen Wurst-Produkten wie zum Beispiel der Coppa bis hin zu zarten, frisch gefangenen Langusten, Süßgebäck und duftenden Erzeugnissen aus heimischen Zitrusfrüchten hat Korsika eine Fülle an Geschmäckern zu bieten. Bildquelle: ORF/WDW Film/Heribert Senegacnik
