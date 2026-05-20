Staffel 1Folge 1
Der MutterdracheJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 1: Der Mutterdrache
24 Min.Ab 6
Auf dem Dach von Jeannelines "Dragon Inn" hat sich eine Drachenmutter mit ihren Küken eingenistet. Gwizdo will den Drachen verjagen, um die Schulden bei Jeanneline erlassen zu bekommen. Lian Chu verkleidet sich als Küken.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment