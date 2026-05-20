Staffel 1Folge 18
Ein nerviger ZwergJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 18: Ein nerviger Zwerg
24 Min.
Auf Lian Chu und Gwizdo wurde von den Zimbrenellen-Zwergen ein Kopfgeld ausgesetzt. Da keiner die Drachenjäger zur Strecke bringen kann, verkleiden sich die beiden als Kopfgeldjäger und jagen sich selbst.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment