Staffel 1Folge 5
Der falsche PaterJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 5: Der falsche Pater
24 Min.
Ein Drache zerstört ständig die Felder von Mummer, einem Pater. Mummer will den Drachen loswerden und ruft die Drachenjäger. Doch auch Zaza ist dabei, denn sie hat sich heimlich an Bord des Flugschraubers geschlichen.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment