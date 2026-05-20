Staffel 1Folge 16
Der Kiwajel-StoßJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 16: Der Kiwajel-Stoß
24 Min.
Gwizdo will die Identität eines Drachenjägers herausfinden, der ihm die Aufträge wegschnappt. Der andere Drachenjäger entpuppt sich als Zoria, Jeannelines Tochter, die sich als Mann verkleidet hat, um Anerkennung zu erhalten.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment