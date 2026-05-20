Staffel 1Folge 11
Mit Jeanneline auf DrachenjagdJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 11: Mit Jeanneline auf Drachenjagd
24 Min.
Ein reicher Adliger will Meisterköchin Jeannines Jimbob-Drachenfleisch-Gericht essen. Gwizdo und Lian Chu müssen einen Drachen erlegen, denn das benötigte Fleisch für das Gericht muss umgehend gekocht werden.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment