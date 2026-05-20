Staffel 1Folge 2
Leben wie ein DracheJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 2: Leben wie ein Drache
24 Min.
Hector ist enttäuscht von Gwizdo und haut ab. Lian Chu ist traurig, aber Gwizdo ist es nicht und besorgt einen Spürhundersatz. Doch dieser stellt sich nicht als halbwegs begabt heraus und Gwizdo will Hector nun wieder zurück.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment