Staffel 1Folge 14
Der böse BlickJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 14: Der böse Blick
24 Min.
Gwizdo, Lian Chu und Hector kommen nach einer Mission ins "Dragon Inn", aber alle sind versteinert. Ein Petrovil treibt sein Unwesen und muss besiegt werden, damit die Versteinerten entsteinert werden.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment