Staffel 1Folge 6
Die NebelinselJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 6: Die Nebelinsel
24 Min.
Gwizdo und Lian Chu haben einen neuen Auftrag: Sie sollen einen gefährlichen Drachen verjagen. Dieser hindert Mönche daran, auf die Nebelinsel zu ihrer Rübenplantage zu gehen. Doch die Rübenplantage existiert gar nicht.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment