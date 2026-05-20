Staffel 1Folge 12
Der seltsame Geschmack der KokomakJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 12: Der seltsame Geschmack der Kokomak
24 Min.
Gwizdo, Lian Chu und ein Pavunodor-Drache sitzen gemeinsam auf einer Insel fest. Der Drache greift die Drachenjäger immer aus dem Hinterhalt an und macht ihnen das Leben schwer. Gwizdo versinkt in Gedanken über seine Zukunft.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment